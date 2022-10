»Radi bi dobili primat tudi na dobrodelnem področju«

Mitja Gialuz, predsednik jadralnega kluba SVBG, ki že 54 let organizira Barcolano, je po treh izredno napornih letih spet poln elana. Letošnji jadralni praznik bo podoben tistemu iz časov pred pandemijo. Zadnji dve Barcolani so zaznamovale številne omejitve zaradi epidemije novega koronavirusa, slabo vreme in močna burja. Razlogov za veselje ni bilo niti leta 2019, ko je prešerno razpoloženje skazila tragedija, v kateri sta pod streli neuravnovešene osebe padla dva mlada policista. Letos je čas za nov začetek, je prepričan prvi mož Barcolane, ki se zaveda, da tako velikega projekta, ki iz leta v leto presega pričakovanja, ne bi bilo brez timskega dela in vztrajnosti.

Končno se vračamo v normalnost. Kakšno Barcolano si lahko obetamo letos?

Prav gotovo bo letošnja Barcolana manj stresna kot prejšnje. Za nami sta dve izredno napeti in sivi leti. Vse je bilo težko organizirati, nič ni bilo enostavno. Lani nam na roko ni šlo niti vreme, ves teden, vključno z nedeljo, ko je bila na programu regata, je pihala močna burja. Letos je vse bolj mirno, tudi za vreme kaže, da nam bo naklonjeno. Seveda pa tudi letošnje leto ni brez težav. Nekaj sto kilometrov stran od nas divja vojna, spet se govori o nuklearnem orožju, smo sredi hude energetske krize. Splošna slika je vse prej kot lepa, a prav je, da v tej sivini ljudem podarimo tudi nekaj jasnine.

Slogan letošnje Barcolane je Uživaj! Ni naključje, da ste izbrali to besedo, kajne?

Nikakor ne. Slogan izhaja iz letošnjega plakata, ki uprizarja celo serijo genetskih vrednot Barcolane. Spontanost, veselje do življenja, trajnost, vzajemnost so besede, ki jih je mogoče prebrati na letošnjem barvitem plakatu. Kaj bolje združuje vse skupaj kot beseda uživaj? Po treh napornih letih si malce užitka lahko privoščimo.

Barcolana je že po tradiciji pozorna do družbeno angažiranih projektov. Letos ste lansirali projekt »charity«. Kaj pravzaprav prinaša ta pobuda?

Različna neprofitna združenja smo povabili, naj nam predstavijo projekte, s katerimi se bodo predstavljali na 54. Barcolani. Odzvalo se je okoli 30 združenj. Posadke različnih jadrnic smo povabili, naj podprejo projekt, ki jim je najljubši ali po angažmaju najbližji. Cilj je, da bi primat najmnožičnejše regate na svetu obogatili še s primatom regate, ki zbere največ sredstev v dobrodelne namene.