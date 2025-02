Radijska postaja tržaške škofije bo utihnila

Radijska postaja tržaške škofije Radio Nuova Trieste bo utihnila. Tako je danes sporočila sama škofija, ki je pojasnila, da je postopek odločanja trajal več mesecev. Naposled pa so interni organi prišli do sklepa, da ne morejo več finančno podpirati zasebnega društva vernikov in vernic, ki skrbi za radijsko postajo. Vsako leto so mu namenjali 120.000 evrov.

Radio Nuova Trieste je kot glas tržaške katoliške skupnosti začela delovati 30. aprila 1985. Katoliške radijske postaje v današnji družbi doživljajo splošno krizo, so še razložili. Vse manj je poslušalcev, stroški pa so vse višji. Posebno pozornost so na škofiji vsekakor namenili zlasti tehnikom, ki so omogočali delovanje postaje, so navedli.