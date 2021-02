»Radijski« Škratek odslej tudi v delovnem zvezku

Priljubljena otroška oddaja Škratek raziskuje, ki je zaživela na valovih Radia Trst A ravno v času prvega splošnega zaprtja v marcu, je dobila tudi knjižno obliko.

Slovenski program Deželnega sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino, Slovenska kulturno gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, v sodelovanju z revijama Galeb in Pastirček so danes na Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v tržaškem Narodnem domu predstavili Škratkov zvezek. Gre za nov delovni zvezek, ki je namenjen otrokom zadnjih letnikov vrtca in prvih dveh letnikov osnovne šole. Pri nastanku publikacije sta sodelovala tudi Slori in Primorski dnevnik.