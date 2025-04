Ravnanje Občine Trst ob 25. aprilu odmevalo v Rimu

Tržaški Odbor za 25. april združuje organizacije, ki se prepoznavajo v antifašističnih vrednotah in jih želijo širiti. Med včlanjenimi so partizansko združenje VZPI- ANPI, sindikat CGIL, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in druge organizacije ter nekatere politične stranke. Na Občino Trst je odbor poslal prošnjo za podelitev pokroviteljstva nad praznikom, ki ga ob 80-letnici osvoboditve prirejajo na Trgu sv. Jakoba, a jo je občinski odbor zavrnil.

Ker je v omenjenem odboru tudi Italijanska levica, je njen vodja, poslanec Nicola Fratoianni, zadevo včeraj obravnaval v parlamentu. Vložil je poslansko vprašanje, v katerem izpostavlja, da »oblastniki, ki upravljajo Trst od leta 2016, postopno odstranjujejo antifašizem iz javne debate in ga postavljajo na rob, ali pa se z njim ukvarjajo za silo in površno«. Praznik osvoboditve je po njegovih besedah v Trstu postal »vse bolj hladna in zastražena slovesnost«. Nazadnje, tako Fratoianni, je Občina Trst zavrnila prošnjo za pokroviteljstvo nad dogodkom ob 25. aprilu, ker naj bi bila ta »pleonastična« in da je to državni praznik, ki ne potrebuje lokalnega priznavanja.

Fratoianni je opozoril, da je ista Občina prevzela pokroviteljstvo nad koncertom ob 20-letnici dneva spomina na fojbe in eksodus ter nad Tekom spomina, kar kaže na neravnovesje pri obravnavanju različnih zgodovinskih dogodkov. Občina je Odboru za 25. april pred dnevi odgovorila, da je 25. april, dan osvoboditve od fašističnega režima in nacistične zasedbe, nacionalni praznik, ki kot tak ne potrebuje pokroviteljstva občine, zato naj bi bila prošnja »objektivno nepotrebna«.