Razboriteži mečejo slabo luč na vse ostale

»Poglej jo, zdi se kot mati Božja z Jezuščkom v naročju.« Lorena Fornasir se je sklonila na gredico sredi Trga Libertà, do dekleta z mlečno belo poltjo in ruto na glavi ter ga pobožala po licu. Nato je počepnila in z obrazom segla do deklice, ki je v varnem maminem naročju zaspala z dudo v ustih. V dekletce je nemo strmela za minuto ali dve. Ko je vstala, je zavzdihnila in pritajeno izustila besedi, ki sta izzveneli kot krik iz obupa:»Povera umanità. Ubogo človeštvo.«

Na Trgu Libertà pred glavno tržaško železniško postajo, kjer dobrodelna organizacija Linea d’ombra in drugi humanitarci vsak večer nudijo pomoč več deset beguncem, ki v mesto pridejo z balkanske poti, je v petek zvečer med prostovoljci beseda tekla tudi o aretaciji petih državljanov Afganistana. Ti so od skupine mladih Pakistancev najprej zahtevali spolne usluge in visoke denarne vsote, na kar so jih pred tremi tedni napadli na pomolu Audace in dva huje ranili.

»Julija se je pripetil manjši incident, na trg je prišel tuj državljan v vinjenem stanju, ki je imel pri sebi rezilo. Poklicali smo policijo, organi pregona so prišli šele po dveh urah,«nam je razložil Raheem, raziskovalec v sinhrotronu Elettra ter eden od ustanoviteljev organizacije Linea d’ombra. Napetosti med begunci praktično ni, je povedal. Nasprotno, med prišleki vlada občutek solidarnosti, veliko je priseljencev, ki živijo in delajo v Trstu, na trgu pa redno pomagajo rojakom.

Tak je primer Muneeba, mladeniča iz Pakistana, ki je zaposlen v enem od tržaških lokalov. Redke proste večere redno preživlja na odprtem med moškimi, ženskami in otroki, ki vsak dan dospejo na trg pred postajo. »Jezi me, ko izvem za nasilne dogodke. Taki ljudje so neumni, slabo luč mečejo na vse ostale priseljence,« se je hudoval. V pogovor se je vključil tudi Raheem, ki je prepričan, da je med priseljensko skupnostjo resda nekaj nasilnežev. Ti utegnejo pritegniti še druge ljudi, take skupine pa lahko postanejo problematične in sprožijo konflikt. »Policija bi morala izslediti te ljudi, jim onemogočiti, da sprožijo konflikt. Žal pa organi pregona vse prevečkrat čakajo, da pride do pretepa ter šele takrat ukrepajo,« je bil jasen.