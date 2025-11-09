»Razdolževanje samo s premišljenimi prodajami nepremičnin«

O težavah nepremičninske družbe Dom, njihovih vzrokih in posledicah smo se pogovorili z Igorjem Tomasetigom. Ta je od leta 2022 predsednik upravnega odbora družbe, ki deluje pod okriljem Slovenske kulturno-gospodarske zveze.

Družba Dom se sooča z zadolženostjo in prodaja nepremičnine. Koliko je stanje resno?

Mi smo julija sprejeli bilanci za leto 2023 in 2024. Moramo rešiti veliko težavo, in sicer plačevati dolgove ter vračati bankam posojila, ki so jih najeli ti, ki so bili tu pred nami.

Kakšno je torej stanje?

Strategija je jasna: razdolževanje. Drugega ne more biti. To bomo dosegli samo s strateškimi in premišljenimi prodajami določenih nepremičnin s ciljem, da ne prizadenemo kulturnih krogov in vsega, kar je družba Dom predstavljala pred leti – in računamo, da bo to vsaj delno predstavljala tudi v prihodnje.

Kaj ste dosegli od leta 2022 do danes?

V dveh letih in pol smo zmanjšali zadolženost za 7,5 milijona evrov, kar se mi zdi odličen rezultat. Pridobili smo večje zaupanje bank. Izborili smo si boljše pogoje pri prodaji palače v Ulici san Giorgio na mestnem nabrežju. Optimizirali smo zadeve pri prodaji stavbe v Ul. Montecchi (nekdanje Ciril-Metodove šole, op. p.), pri čemer smo izboljšali situacijo Primorskega dnevnika glede tiska. Zapiramo podjetje Edigraf, ker je bilo po naših preverjanjih in posvetovanju s strokovnjaki neekonomično. To bi bila edina tovrstna tiskarna v Furlaniji - Julijski krajini, vprašati se moramo, zakaj: ker to ni rentabilno.

Tu govorimo tudi o strategiji, ki so jo ubrali naši predhodniki. Po naši oceni je bila delno nestrokovna, gotovo neekonomična, to smo pač preverili, zaradi tega skušamo popraviti ta način delovanja. Za razdolževanje pa so seveda potrebne prodaje.

Koliko znašata danes premoženje in zadolženost?

Premoženjsko stanje znaša približno 12 milijonov evrov, zadolženost pa slabe štiri milijone.

Koliko pa sta znašala leta 2022, ko ste prevzeli vajeti od prejšnje uprave?

Premoženje je znašalo 20 milijonov, zadolženost 11,38 milijona. Leta 2010 pa je bilo premoženje 27,5 milijona in zadolženost 1,06 milijona.

Leta 2022 ste začeli analizirati položaj, račune in pretekle posle. Kaj bi danes rekli o tem?

Gradivo smo dali zunanjim strokovnjakom, da bi preverili, kaj se je dogajalo okvirno med letoma 2012 in 2022.

Ali je celo to obdobje za vas najbolj sporno?

Da. Leta 2012 je Dom od skupine KB1909 odkupil nepremičninsko družbo KB Invest. Kot dobro vemo, se je leta 2008 začela kriza na nepremičninskem trgu. KB Invest je imel leta 2012 za približno devet milijonov evrov dolgov.