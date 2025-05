Raziskavo o atentatu na slovensko šolo v Trstu bodo nagradili v poslanski zbornici

Dijakinje in dijaki tržaške višje srednje šole Carducci-Dante bodo z raziskavo o atentatu na slovensko šolo pri Sv. Ivanu v Trstu 27. aprila 1974 romali v Rim. Zmagali so namreč državni natečaj, ki ga prireja arhiv Flamigni v Rimu v sodelovanju z ministrstvom za kulturo za ohranjanje spomina na polpreteklo zgodovino. Nagrajevanje bo potekalo v petek (9. maja) v poslanski zbornici.

Raziskavo z naslovom La scuola nel mirino so si zamislili, da bi spodbudili oblasti v Trstu, naj postavijo tablo v spomin na atentat in bi ta tako dobil pravo mesto v krajevnem kolektivnem spominu, je razložil profesor Gabriele Donato, ki je odgovoren za projekt.

Aprila 1974 je zvečer okoli 21.45 vežo telovadnice takratnega učiteljišča (danes liceja) Slomšek ter osnovne šole Župančič in Nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda raznesla eksplozija peklenskega stroja. Postalo je ponovno jasno, da je slovenska skupnost v Trstu še vedno tarča neofašističnih izgredov, lahko beremo v uvodu raziskave. V odgovor so organizacije in ljudje, ki verjamejo v demokracijo in antifašizem, priredili množično manifestacijo po tržaških ulicah.

Dijaki so delo zasnovali na člankih, izboru strokovnih publikacij in drugemu gradivu. Intervjuvali so tudi bivšega senatorja Stojana Spetiča, novinarja Vojmirja Tavčarja, profesorico Silvo Meula in zgodovinarko Claudio Cernigoi.