Različni odtenki ženske ustvarjalnosti

Pogumne, predrzne, v vrtincu tisočih dvomov, kritične do družbe, samoočitajoče ...Vse to in veliko več od tega. Gledališče Miela bo od 1. do 18. marca, to je v mesecu žensk, postreglo z nizom, ki v ospredje postavlja različne odtenke ženskega bistva in ustvarjalnosti. Ciklus Protagoniste (Protagonistke) je nastal iz spodbudne ugotovitve, da v splošni še vedno očitni neenakopravnosti med moškimi in ženskami, italijansko gledališče le pluje proti toku. Veliko predstav namreč podpisujejo ženske avtorice, ki so v njih tudi glavne junakinje.

Od čik pavze do najstnikov

V nizu so zbrali osem izmed teh in jim dodali še koncert italijanske kantavtorice Nade. Z izjemo dveh gre za monologe. Aktualne vsebine so začinili z ironijo in prepletanjem različnih umetniških prvin in žanrov. Kaj se pravzaprav obeta, so včeraj na predstavitvi niza nakazali predsednik, umetniški vodja in organizacijski direktor zadruge Bonawentura (upraviteljice gledališča Miela) Enzo D’Antona, Massimo Navone oziroma Francesco De Luca ter same glavne junakinje ciklusa.

Led bosta prebili »domača« igralka Laura Bussani in Arianna Sain s predstavama, ki bosta na vrsti iste dni in si jih bo torej mogoče ogledati eno za drugo. Prva bo s Cik pauso (1. in 3. marca ob 20.30, 2. marca ob 19. uri) med eno cigareto in drugo prikazala različno sosledje tragikomičnih podob, od vedno pijane pevke do nekdanje kadilke, ki polni praznino z drugimi odvisnostmi. Monolog ima tudi slovenski predznak, saj je med avtorji besedila pokojni Marko Sosič.

Furlanska igralka Arianna Sain pa bo z besedilom Greta ed io (1. in 3 marca ob 19. uri, 2. marca ob 20.30) na oder priklicala nič manj kot znano podnebno aktivistko Greto Thunberg, ki bo z njo v obliki kartonaste silhuete. Njej bo zaupala vse svoje strahove ob pričakovanju izida testa nosečnosti. Monica Faggiani bo skočila še nekoliko naprej v čas in s predstavo AAA Cercasi (4. marca ob 20.30) in prikazala tegobe mame nekdanje ljubke culice ljubezni, ki se je prelevil v kar grozljivega najstnika.