Razmišljanja o prihodnosti Slovencev v Italiji

Naš skupni jutri. Tako je ime novi publikaciji, ki jo je izdal Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, uredila pa jo je Maja Lapornik. Enaindvajset avtorjev od sedemnajstega pa do preko osemdesetega leta je navdih za svojo kratko zgodbo iskalo ravno v naslovu in razmišljalo o prihodnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji.

»Vse se je začelo med začasno prekinitvijo javnega delovanja krožka zaradi pandemije. Takrat se je njegovo vodstvo odločilo, da pomladi odbor in društvu vlije novega elana,« je na ponedeljkovi predstavitvi v sesljanskem hotelu Eden izpostavil Marko Pisani in dodal, da se je sama ideja za zbornik pojavila po lanskoletnih občinskih volitvah v Trstu, ko stranki Slovenska skupnost ni uspel preboj v občinski svet. Takrat se je pokazala potreba po razmisleku, kam plove barka Slovencev v Italiji. Hkrati so pri krožku napovedali objavo novega zbornika v začetku prihodnjega leta.

Med pisci je tudi kandidat za župana na nedeljskih volitvah v občini Devin - Nabrežina Igor Gabrovec, ki ga je urednica s prošnjo za pisanje prispevka presenetila med zapiranjem list s kandidati za občinski svet in dopolnjevanjem koalicijske pogodbe. A je izziv vseeno sprejel in se v prispevku z naslovom Politično udejstvovanje in aktivna prisotnost v javnih upravah razpisal o pomenu političnega udejstvovanja za narodno skupnost. »Slovenci od nekdaj izbiramo svoje predstavnike, da nas zastopajo na lokalnem in državnem nivoju,« je bil na predstavitvi jasen županski kandidat in deželni sekretar SSK. Poudaril je, da si moramo Slovenci v Italiji še naprej prizadevati za izvolitev lastnih predstavnikov. Brez njih namreč »zmanjka pozornost lokalnih uprav do tematik, ki so za narodno skupnost ključne«.