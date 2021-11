Razočaranje nad novo upravo

Obžalovanje in razočaranje vejeta iz skupne izjave petih miljskih organizacij in političnih strank. Obžalovanje, ker nova miljska občinska uprava Paola Polidorija ni čutila potrebe, da bi na komemoracijah prvega novembra sodelovali tudi zastopniki krajevnih društev in političnih sil. Čeprav razumejo omejitve zaradi covidnih predpisov, presenečeni ugotavljajo, da niso tudi v Miljah uvedli prakse, ki je te dni v veljavi drugje, in sicer, da so zraven vsaj po en predstavnik posameznih odborov.

Partizansko združenje Vzpi-Anpi, Društvo Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga, Demokratska stranka, Komunistična partija in Slovenska skupnost nadalje opozarjajo na vedenje podžupana Nicole Delconteja med četrtkovim polaganjem venca k spomeniku padlim v narodnoosvobodilnem boju na pobudo uradne delegacije Republike Slovenije. Po njihovi oceni je bilo njegovo obnašanje »neumestno, ker se ni držal že uveljavljenega protokola in ostal več minut v popolni tišini, ne da bi spregovoril niti ene besede.

Zaradi spoštovanja do naših padlih in do demokratičnih vrednot, ki smo jih od njih podedovali, bomo vsekakor vsak s svojo delegacijo prisotni na komemoraciji prvega novembra na miljskem pokopališču,« zagotavljajo predstavniki omenjenih organizacij in strank v skupni izjavi.