Razstava o 97. pehotnem polku

97. pehotni polk Avstro-Ogrske se običajno omenja le v povezavi s prvo svetovno vojno, a je v resnici nastal trideset let prej, točneje leta 1883. Letos poteka torej 140 let od njegove ustanovitve. Tako je razložil zgodovinar Roberto Todero na včerajšnjem odprtju razstave o 97. polku, ki je na ogled v muzeju vojne za mir Diega de Henriqueza v Ulici Tominz.

Na razstavi si je mogoče ogledati veliko predmetov, ki so jih v tistem času uporabljali vojaki, njihove uniforme in dokumente. Naj med temi omenimo pozavno, ki jo je eden od vojakov igral na vaški veselici v Hrvatinih na dan, ko je bil ubit Franc Ferdinand. Veselico je s to novico prekinila žandarmerija, nato pa so bili vojaki vpoklicani. Poleg tega je več plakatov s fotografijami iz tistega časa, vsak del razstave pa bogatijo štirijezične razlage v italijanščini, slovenščini, nemščini in angleščini.

Razstava bo odprta do 31. avgusta. Vsako sredo bo med 10. in 12. uro prisoten Roberto Todero, ki bo brezplačno vodil oglede. Skupine lahko zaprosijo za vodenje tudi kateri drugi dan po predhodnem dogovoru na 335 7892593 ali caresana12@gmail.com.