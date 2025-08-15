Razstava ob 80-letnici društva uvedla praznovanje svetega Roka

Nabrežinci spet praznujejo vaškega zavetnika sv. Roka. Sinoči se je s slovesnostjo na osrednjem trgu začelo štiridnevno slavje In zdej nas var’je sv. Rok, ki ponuja vse do nedelje verske, kulturne in kulinarične dogodke, ki bodo zaživeli na trgu, v sosednjih Kulturnem domu, župnijskem vrtu, Cerkvi in na Sokolovem igrišču.

V prostorih Kulturnega doma Igo Gruden so slovesno odprli razstavo ob 80-letnici društva, ki so jo postavile Gabrijela Caharija, Vera Tuta in Nadja Doljak.