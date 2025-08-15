Razstava ob 80-letnici društva uvedla praznovanje svetega Roka

Nabrežinci spet praznujejo vaškega zavetnika sv. Roka. Sinoči se je s slovesnostjo na osrednjem trgu začelo štiridnevno slavje In zdej nas var’je sv. Rok, ki ponuja vse do nedelje verske, kulturne in kulinarične dogodke, ki bodo zaživeli na trgu, v sosednjih Kulturnem domu, župnijskem vrtu, Cerkvi in na Sokolovem igrišču.
V prostorih Kulturnega doma Igo Gruden so slovesno odprli razstavo ob 80-letnici društva, ki so jo postavile Gabrijela Caharija, Vera Tuta in Nadja Doljak.
Pred očmi obiskovalcev se na velikih panojih v dvorani razpne časovni trak, ki ponuja na fotografijah in v tekstu bogato zgodbo nabrežinskega društva od osvoboditve leta 1945 do današnjih dni. Po »25 strašnih letih« je med prvimi rojenimi društvi na širšem tržaškem ozemlju 5. avgusta 1945 nastalo nabrežinsko Prosvetno društvo, vključeno v Slovensko-hrvaško prosvetno zvezo. »Za Nabrežino je bila vedno značilna močna zavest, da so kulturno organizirana skupnost,« je povedala Vera Tuta. V društvu so bili dejavni zlasti na treh področjih - na pevskem, z 80-članskim pevskim zborom, gledališkem in knjižničnem, z javno ljudsko knjižnico in izposojo knjig na dom. Prvi predsednik je bil Lojze Stepančič, članov pa je bilo preko 200.
