Razstava prikupnih »odpadnih« čukcev

V Bambičevi galeriji na sedežu Sklada Mitja Čuk na Opčinah (Proseška ulica 131) so v četrtek odprli razstavo Čukci ustvarjajo. Na ogled so dela, ki so jih gojenci Vzgojno zaposlitvenega središča Sklada Mitja Čuk ustvarjali s svojimi vzgojitelji in vzgojiteljicami.

Predsednica Sklada Stanka Čuk je poudarila velik trud, ki ga gojenci, kljub težavam, vlagajo v to neprecenljivo delo in pa brezmejno domišljijo, ki se odraža v vsakem zaključnem izdelku. Gojenci so ustvarili vsak svojega čuka izključno iz odpadnega materiala in v stavek, ki visi na umetnini, strnili svoja čustva, svoje misli ob ustvarjanju, je dodala še vodja umetnostne delavnice Erika Košuta. Pokroviteljstvo razstavi je dal vzhodnokraški rajonski svet, v imenu Občine Trst je zbrane pozdravil odbornik za socialo Carlo Grilli. Razstavo si je mogoče ogledati do petka, 2. decembra, in sicer med 10. in 14. uro (več informacij na 040 212289 ali skladmc@gmail.com).