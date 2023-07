Razvijali bodo digitalni dvojček severnega Jadrana

Evropska morja bi lahko do leta 2030 dobila svojega digitalnega dvojčka. Tako je ambiciozno napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen februarja 2022. K temu cilju stremi tudi del ekosistema inovacij iNEST. Gre za mrežo različnih partnerjev, od univerz do raziskovalnih, javnih in zasebnih ustanov, ki delujejo v severovzhodni Italiji. Raziskujejo devet področij, vsako od njih pa je dobila ena univerza na tem območju. Tržaška univerza je prevzela skrb nad vodami. V sklopu projekta si v zaključni fazi nadejajo, da bi zgradili prototip za digitalni dvojček severnega Jadrana.

»Ustvariti digitalni dvojček pomeni izdelati digitalno platformo morja. Ta model zmore predvideti različne scenarije v prihodnosti, kot so dvig morske gladine in podnebne spremembe. Z njim pa bi si lahko pomagali tudi politični odločevalci,« je prepričana odgovorna za iNEST pri tržaški univerzi Maria Cristina Pedicchio. Skupaj z odgovornim za znanstveni odbor tržaške univerze Pierluigijem Barbierijem in odgovornimi za različne aspekte projekta je predstavila razpisa za porazdelitev ministrskih sredstev.

Na voljo trije milijoni

Ker gre za ambiciozen projekt, pri katerem potrebujejo sodelovanje velikega števila partnerjev, so v sklopu tega pripravili dva razpisa, s katerima bodo med majhnimi, srednje velikimi in velikimi podjetji razdelili približno tri milijone evrov. Razpise naj bi objavili pred koncem meseca, podjetja pa bodo imela do konca septembra čas, da se nanje prijavijo.

Prvi razpis, ki je vreden dva milijona evrov, je namenjen podjetjem v severovzhodni Italiji. Drugi, težek 1,175 milijona evrov, pa je na razpolago za podjetja na jugu Italije. Projekti, ki jih bodo prijavila podjetja, lahko trajajo največ 15 mesecev, njihovi rezultati pa morajo biti javni. Skladati se morajo s petimi tematikami, ki se vežejo na Spoke 8, torej projekt o morju, ki ga vodi tržaška univerza.