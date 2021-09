Razvoj naj poteka čezmejno

Francesco Bussani, županski kandidat levosredinske koalicije v Miljah stavi na številko šest. Toliko je tematskih sklopov v njegovem političnem programu, ki ga je v soboto dopoldne predstavil na Trgu Marconi. Sestavili so ga s skupnimi močmi, predstavlja želje in sanje vseh štirih duš koalicije – to so Lista Bussani, Demokratska stranka, Občanska lista za Milje in Stranka komunistične prenove – je uvodoma povzel sekretar miljske sekcije DS Massimiliano Micor.Na prvo mesto so postavili gospodarski razvoj od pristaniškega do industrijskega sektorja. Nemogoče je seveda obiti »vročo temo« zadnjih mesecev, in sicer izgradnjo nove valjarne pri Orehu, glede katere želi levosredinski kandidat – sicer trenutni podžupan in občinski odbornik za infrastrukturna dela, promet, gospodarski razvoj in javno zelenje – biti čim bolj previden. »O samem načrtu ne vemo nič, saj smo o njem izvedeli iz časopisov. Preden se o njem izrazimo, moramo najprej razumeti, kako bo nov objekt vplival na okolje, prometno ureditev in druge aspekte. Prepričani pa smo, da morajo biti prebivalci vključeni v celoten postopek in o njem povedati svoje mnenje,« je povzel Bussani. Gospodarski razvoj mora zanj v vsakem primeru potekati čezmejno, prihodnost vidi v povezovanju s sosednjimi občinami v Sloveniji, pa tudi s Hrvaško. Infrastrukturna dela in načrti se ne prekinejo ob nekdanjih mejnih prehodih, finančna sredstva si je torej treba izboriti skupaj, je prepričan. Čezmejni pas od nekdaj označuje dvojezičnost, ki je zanj neprecenljivo bogastvo, zato njegovi otroci obiskujejo slovensko šolo, je poudaril. V njegovi ekipi je tudi kandidatka Alenka Deklic, ki jo podpirata slovenska komponetna DS in Stranka slovenske skupnosti.

