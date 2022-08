Rdeča »kocka« sredi Rojana

Kocka. Tako so Rojančani na spletnih omrežjih preimenovali poslopje, v katerega naj bi se vselile nove otroške jasli. Naziv ni ravno ljubkovalen, kajti večina komentarjev, ki se jih prebere ob fotografijah, negativno ocenjuje izbire arhitektov, ki so se na primer odločili, da na dobrem delu poslopja – na zidovih na ulicah Villan De Bachino in Montorsino – ne namestijo oken.

»Podrli so visoke stene, ki so bremenile srce rojanske četrti, in ponovno postavili zidove. In kje je zelenje? In kakšna bo parkirna hiša? Preveč je cementa!« Vprašanja in čemerni komentarji so delno upravičeni. Zaključek del je ob začetku končne faze bil predviden junija letos, na gradbišču pa še ni videti celote. Dokončali so otroške jasli, ker je občina nameravala vseliti dejavnost že septembra, a okrog poslopja še ni urejenega vrta, ulic in predvidenih zelenic. V prvem načrtu se je celo namigovalo na urbani gozd, ki pa se je, kot kaže, spremenil v zelenico z manjšimi drevesi in igrali ter prostor za sprehajanje s hišnimi ljubljenčki.

»O urbanem gozdu se že veliko let ne govori več. Čeprav bi bila namestitev višjih dreves za Rojan dodana vrednost. Pod njimi bi ustvarili prijetno okolje za druženje, prebiranje dnevnika v senci ali enostavno poletno hlajenje in zimsko sprehajanje,« je spremembe v načrtu komentirala Laura Famulari, podpredsednica tržaškega občinskega sveta iz vrst Demokratske stranke, ki je med županovanjem Roberta Cosolinija sodelovala pri izdelavi projekta.

Pri DS so sicer pred časom pripravili pravo časovno analizo, iz katere je razvidno, kako se je načrt spremenil od leta 2014 do danes, predvsem v poglavju, ki zadeva gradnjo parkirne hiše.»Ne bo visokih platan, kot jih imamo v Ulici Stock, a pridobili bomo druga drevesa, ki bodo v letih zrasla,« je zadnji občinski načrt podprl predsednik rajonskega sveta Gianluca Parisi (Liga), »kar se zdaj vidi v Rojanu, je le del novega prostora, po katerem hrepenimo že veliko let.« Parisi je spomnil, da so občanke in občani lahko večkrat pregledali načrt na številnih sestankih in srečanjih, na spletnih straneh občine in pri rajonskemu svetu.