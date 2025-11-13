Rdeči Boogie in Abesinija za uvod v srečanje s slovenskim režiserjem

V kinodvorani Ariston bodo jutri gostili slovenskega režiserja Karpa Godino. Njegov večerni mojstrski tečaj bodo ob 17. uri uvedli s projekcijo kratkega dokumentarnega filma Abesinija iz leta 1999, ironičnega pogleda na usodo železniške proge Porečanka, ter pred kratkim restavrirano komedijo iz leta 1982 Rdeči Boogie ali Kaj ti je deklica. Vstop je prost.

Ob 19. uri pa bo čas za pogovor. Večer bo sicer potekal v celoti v slovenskem jeziku s simultanim prevajanjem v italijanščino. Godina bo v družbi filmskega kritika Sergia M. Grmeka Germanija razkril marsikatero skrivnost pri ustvarjanju sedme umetnosti. Pri tem bo izhajal iz zgoraj omenjenih del, ki sta nastali v dveh zelo različnih obdobjih. Film Rdeči Boogie ali Kaj ti je deklica je nastal v času Jugoslavije in pripoveduje zgodbo skupine glasbenikov, ki je zabavala delavce delovnih brigad v letih po koncu druge svetovne vojne. Njihova glasba je bila v takratni družbi nezaželena, saj so preigravali jazz in boogie. »Glasba je zame pomemben element, ki razgiba statičnost mojega filmskega stila,« je povedal Godina.

Po nekdanji Porečanki pa gledalca popelje dokumentarec Abesinija. Proga je povezovala Trst s Porečem med letoma 1902 in 1935. Ko je prenehala delovati, je Mussolini tračnice poslal v Abesinijo, da bi jih uporabil med vojno. A dragoceno železo je utonilo sredi Mediterana.

Karpo Godina je slovenski filmski režiser, direktor fotografije, montažer in pedagog, rojen v Skopju med drugo svetovno vojno. V sedemdesetih letih je izstopal s svojimi eksperimentalnimi kratkimi filmi, s katerimi je vstopil v takratno jugoslovansko filmsko avantgardo. Večletni profesor na AGRFT v Ljubljani, je v svoji plodni karieri prejel več kot 40 državnih in mednarodnih priznanj.