Rekorden pretovor »kriv« za prometne zamaške

V prvem trimesečju tega leta so v tržaškem pristanišču zabeležili rekordno število pretovorjenih kontejnerjev. Od januarja do konca marca so po poročanju spletnega portala AdriaPorts na sedmem pristaniškem pomolu pretovorili za skupnih 206.000 kontejnerskih enot TEU, polnih blaga vseh vrst.

V samem mesecu marcu je bilo pretovorjenih zabojnikov 75.730, kar predstavlja absolutni pristaniški rekord. V enem samem mesecu v pristanišču namreč še nikoli niso pretovorili tolikšnega števila kontejnerjev. Povečan tovorni promet pa je »kriv« za prometne zamaške, in to predvsem na sosednji logistični ploščadi. Nad zastoji tovornjakov in posledičnimi zamudami se pritožujejo zveza podjetnikov Confartigianato in druge stanovske organizacije.

Kot navaja portal AdriaPorts, so se prve prometne težave začele kazati februarja. Tovornjaki, namenjeni na logistično ploščad, s katero upravlja pristaniška družba HHLA, so redno ostajali ujeti v kolonah, kar je povzročilo nemalo nezadovoljstva tako med vozniki kot v špediterskih podjetjih. »Zadeva je šla tako daleč, da so se nekatera podjetja začela odpovedovati sodelovanju z družbo HHLA oziroma so začela zaradi zamud strankam zaračunavati dodatne stroške, kar je seveda problematično, če so pred tem z njimi že sklenila pogodbo,« je razmere pokomentirala Rita Rapotez, ki pri Confartigianatu za Furlanijo - Julijsko krajino vodi resor za prevoznike in špediterje. Kot je povedala, je družba HHLA tista, ki bi morala skrbeti za varnost voznikov tovornjakov in nemoten pretok vozil.

Tokratni prometni zastoji v tržaškem pristanišču so tako hudi, da so se poleg Confartigianata oglasile še druge stanovske organizacije avtoprevoznikov, kot sta Fai (Federazione Autotrasportatori Italiani) in Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici). Kot poroča portal AdriaPorts, prevozniki največje zamude pri raztovarjanju zabojnikov beležijo pri ladjah družb Grimaldi in Maersk.

Stanovske organizacije so prepričane, da bi se morala za rešitev nastale situacije zavzeti sama tržaška pristaniška uprava. »Z upravo smo se sestali v začetku aprila. Obljubili so nam ureditev dveh voznih pasov za prihod in dveh za odhod tovornjakov iz pristanišča. Vse pa kaže na to, da za zamudami v glavnem stojijo interne problematike nekaterih ladjarskih družb, ki upravljajo s plovili na logistični ploščadi,« je sklenila Rita Rapotez. Kot je pojasnila, je v preteklosti do zamud prihajalo tudi na sedmem pomolu. Tam pa je pristaniška uprava zadevo vzela v svoje roke: če danes prevoznik tam naleti na zamudo, se pristojni takoj aktivirajo za sprostitev prometnega zamaška.