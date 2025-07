Repenska dekleta ustvarjajo 1600 krep cvetic

Velike prireditve zahtevajo dolge priprave. Že pred meseci je štartal človeški in birokratski stroj priprav za letošnjo Kraško ohcet, ki jo prirejajo Zadruga Naš Kras, Občina Repentabor in KD Kraški dom in bo zaživela zadnji teden v avgustu. Višek bo dosegla na nedeljo z ohcetjo na Tabru, ko se bosta vzela Tina Forčič in Thomas Velikonja.

Vse mora biti narejeno v času, da bo vse steklo kot mora in ne bo neprijetnih presenečenj, namreč. Med številnimi, ki so si že zavihali rokave, so tudi repenska dekleta, ki so se lotila ustvarjanja cvetja iz krep papirja, ki bo krasilo tri slavoloke oz. k’lune pri vhodu na repenski trg, na Colu in pred Kraško hišo. Nekajkrat so se že srečala pod Rupo, še nekaj srečanj pa bo potrebnih, da bodo ročno delo zaključile. »Lotile smo se nekoliko pozneje kot ponavadi, ekipa pa je zelo dobra in delo nam gre od rok,« je hudomušno zaupala ena od »rožnarc«, Repenka Lara Purič. Da bi jim zunanji priskočili na pomoč, ne pride v poštev, saj cvetje vežejo izključno neporočena repenska dekleta - teh je kakih 15 in vsaka pride pomagati, ko ji uspe seveda, tako da se okrog mize prekrite s pisanim krep papirjem izmenjujejo.

Papirnate rožice so podobne vrtnicam, pisane in sončno živahne oranžne, rumene, rdeče, rožnate, sinje in plave barve. »Velja pa, da ne smejo biti črne in viola barve, ostalo je vse dovoljeno, zelena barva pa je uporabna, samo če je v notranjosti cveta, drugače je malo vidna med brinjem,« je še dodala in povedala, da vsaka cvetica mora imeti od 5 do 7 »cvetnih listov«.