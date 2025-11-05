Repenski šakali spet na pohodu

Pred dobrim tednom dni smo poročali o tem, da so zverine, po vsej verjetnosti šakali, v neposredni bližini repenskega vaškega jedra ubile in pojedle dve ovci živinorejca Omarja Marucellija. S pomočjo kamer, ki jih je postavil Marucelli, imamo sedaj gotovost, da je šlo za šakale.

Na fotografiji je zajem zaslona, na posnetku je jasno razvidna peterica zlatodlakih sorodnikov volka. Kamera jih je ujela, ko so se skoraj teden dni po uboju Marucellijevih ovac vrnili na pašnik, dejansko vrt, ob repenski občinski telovadnici.