Repentabrska občina razpisuje eno delovno mesto za nedoločen čas

Repentabrska občina zaposluje novega delavca za nedoločen čas. Z razpisom išče osebo, ki obvlada slovenski jezik in je obenem spretna pri urejanju zelenih območij in cestišč. Vse informacije so na voljo na spletni strani občine www.comune.monrupino.ts.it, vloge zbira deželni urad za zaposlovanje v elektronski obliki najkasneje do srede, 24. junija. Sodelavec Luigi Guštin se namreč od občine poslavlja. Po štiridesetih letih se bo 1. avgusta upokojil in predal svoje mesto izbrani kandidatki ali kandidatu. Novico je repentabrski občinski odbor zaupal na zadnji seji občinskega sveta. Dolgoletnemu sodelavcu se je uradno zahvalil svetnik Maurizio Vidali in vsi drugi člani skupščine.