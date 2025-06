Grljan med zaspano rutino in neizkoriščenim potencialom

Kaj je Grljan danes, biser ali Trnuljčica? Verjetno, v različnih merah, oboje. Grljanski portič je, kljub obljubam o poletnem premoru, v primežu obsežnih del, ki jih je naročila Dežela FJK. 7,5 milijona evrov vreden projekt bo območju dal nov blišč in panoramsko dvigalo proti Miramarskemu gradu, zaenkrat pa ima obiskovalec Grljana občutek, da se poletje še ni začelo. Priznati je sicer treba, da je bil naš obisk grljanskega zaliva preteklo soboto vremensko nesrečen.

Vsakega obiskovalca Grljana sprejme v teh dneh obsežno gradbišče. Najbolj populistične duše bi lahko rekle, da naj se izvajajo tovrstna dela le pozimi - in to je deloma tudi načrtovano -, vsekakor pa predvideva projekt preureditve Grljana dve leti dela. Poletne nevšečnosti so vsaj v določeni meri torej neizbežne. V napovedih ob začetku del oktobra lani je bil govor, da bi delovišče poleti vsaj v določeni meri mirovalo. Desna polovica zaliva, če pridemo z Obalne ceste, je v veliki meri nared. Novi tlak je bil med našim obiskom na večini površine postavljen, Tržačani in turisti lahko tudi že deloma izkoriščajo nova parkirna mesta. Mnogo je tudi na novo posajenih dreves. Ob nabrežju so delavci postavili pregrade, na katere pa se pešci radi požvižgajo.

Bolj kot preureditev parkirišč - ki je bila zaradi razdejanega tlaka in štrlečih korenin dreves slejkoprej neizbežna - odmeva po grljanskem zalivu gradnja dvigala, ki bo omogočalo dostop do parka Miramarskega gradu brez zaprek. Od Grljana je dostop trenutno možen le po ličnem in dobro vzdrževanem stopnišču. Vendar dvigalo je dvigalo, torej po eni strani udobnejše za vse, po drugi pa neizbežno sredstvo za osebe z invalidnostmi.

Med rednimi obiskovalci Grljana, s katerimi smo govorili, pa je skepse glede dvigala kar nekaj. »Tam pripravljajo novo postajo žičnice,« se je z nami pošalila mimoidoča. Skupno smo, bolj ali manj bežno, govorili s petimi dolgoletnimi prijatelji Grljana, nihče od njih ni imel pozitivnega mnenja o dvigalu. To seveda ni zadovoljiv statistični vzorec, a odraža neko nelagodje.