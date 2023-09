Reševali deskarja v primežu burje in valov

Patruljni čoln tržaške obalne straže je danes zjutraj posredoval na odprtem morju pred tržaškim pristaniščem, kjer se je 76-letni deskar znašel v težavah. Moškega, ki je bil kakih 600 metrov oddaljen od obale, so presenetili vse močnejši sunki burje, ki so po podatkih meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa dosegali hitrost okrog 70 kilometrov na uro in se ni več mogel vrniti na obalo. Očividec, ki je opazil, da je v težavah, je poklical operativno centralo. Pripadniki obalne straže so deskarja, ki je bil v primežu vetra in valov močno utrujen, kmalu dosegli in rešili. Prepeljali so ga v Barkovlje, kjer se je varno izkrcal.