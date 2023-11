Rešitve za Wärtsilo še ni, konec meseca sestanek v Rimu

Kriza zaposlenih v industrijskem obratu Wärtsilä pri Boljuncu, ki so se julija 2022 nepričakovano znašli pred napovedjo preselitve proizvodnega obrata za izdelavo ladijskih motorjev iz Boljunca na Finsko, se je vrnila na dnevni red, a zaenkrat še ne na vladni dnevni red. O krizi industrije in še posebej o negotovosti 450 tržaških delavcev, ki so uspešno delali za finsko multinacionalko, se je sinoči govorilo na posvetu, ki ga je organiziral kulturni krožek Veritas. Na Pomorski postaji so se zbrali predstavniki različnih sindikatov, zastopnik stanovske organizacije Confindustria za Severni Jadran in deželna odbornica Alessia Rosolen, vabilu pa se ni odzval predstavnik vlade, Giampietro Castano, vodja oddelka za pogajanja na ministrstvu za podjetništvo in Made in Italy. To dejstvo je vznemirilo skupino delavcev Wärtsile, ki so s transparentom opozorili, da se približuje konec leta, ko naj bi finski industrijski velikan začel z odpuščanjem.

Da je njihov strah upravičen, je posredno potrdila tudi deželna odbornica Rosolen, ki je potrdila, da rešitve najbrž ne bo do konca tega leta. Je pa napovedala, da bodo vsi akterji za mizo spet sedli 30. novembra v Rimu in poskusili poiskati rešitev za boljunški obrat. Zagotovila je, da si deželna vlada prizadeva za ohranitev vseh delovnih mest.