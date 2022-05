Restavracija v nekdanji vojašnici nared do konca leta?

»Upanje je.« S temi besedami predsednika upravnega odbora Društvene prodajalne na Opčinah Paola Kalca zre Zadruga, kot domačini tudi pravijo prodajalni pri Brdini, nekaterim problematikam navkljub optimistično v prihodnost. Članice in člani Društvene prodajalne so se zbrali v sredo zvečer v openskem Prosvetnem domu na 76. občnem zboru, ki je bil letos tudi volilnega značaja. Po dveh zaporednih občnih zborih, izvedenih le s pooblaščencem, je sredino zasedanje pomenilo nekakšen povratek k normalnosti.

Velikega zanimanja je bila na občnem zboru deležna bivša vojašnica finančne policije ob Prosvetnem domu. Projekt za preureditev stavbe je bil pred kratkim dokončan, pristojni pa so tudi že vložili vse potrebno gradivo na občino. S ponosom sta predsednik Kalc in odbornik Dolfi Purich oznanila, da naj bi dela, če ne bo zapletov, stekla naslednji teden. Če bo vse po načrtih in ne bo težav pri dobavi materialov, računajo z zaključkom del proti koncu tekočega leta.

Odbornik Dolfi Purich je navzočim tudi natančneje predstavil projekt. V pritličju poslopja bodo na voljo bar, slaščičarna, delikatesa, prodajalna lokalnih proizvodov, dvorišče ter bife s pristno tržaško »caldaio« (mešanim kuhanim mesom). V prvem nadstropju pa se bodo gostje lahko okrepčali v restavraciji: posebnost lokala bo »odprta kuhinja«, kamor se bodo razgledovali obiskovalci v pričakovanju obroka.