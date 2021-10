Restavrirani kip Marije Zmagovalke krasi mačkoljansko cerkev

Od nedelje popoldne krasi notranjost župnijske cerkve sv. Jerneja v Mačkoljah kip Marije Zmagovalke, delo kiparja Franceta Goršeta. Potem ko je 70 let star kip restavrirala akademska kiparka Dragica Čadež Lapajne, so ga na koncu slovesnega bogoslužja namestili na podstavek iz cipresovega lesa, delo domačina Vladimirja Novaka. Ob kipu je na leseni tabli tudi zapis, ki priča, da so ga tja postavili na prošnjo potomcev Ivana Slavca - Šikovega (1879-1958), potem ko je skulptura dolga desetletja bila vzidana nad vhodom v njegovo domačijo.

Zgodovina kipa je povezana z zanimivo zgodbo Ivana Slavca, katerega domačijo so 2. oktobra 1943 požgali Nemci, ko so se kruto znesli nad Mačkoljami. Zato je njegova družina tri leta bivala pri drugi vaški družini, iz katere izhaja sedanji organist Danijel Novak, ki je tako že kot otrok od staršev in nonotov slišal o Slavcu marsikaj, med drugim tudi to, da je veljal za malce čudnega oz. nekakšnega preroka – večkrat je predvidel dogodke, ki so se naposled res zgodili, v sanjah pa naj bi mu Marija povedala in zapovedala, naj se v zahvalo, da Trst med vojno ni bil uničen, na Hribu nad Štramarjem, od koder se vidi morje, Trst, Istro, Breg in Kras in 24 vasi, zgradi božjepotna cerkev. Slavec je takratnega mačkoljanskega župnika Stanka Janežiča prosil, naj ga pelje k takratnemu škofu Antoniu Santinu. Škofa Slavec ni srečal – prišel je do kanonika pri sv. Justu – vendar je nekaj let zatem nastalo Marijino svetišče, sicer ne nad Štramarjem, ampak na Vejni, od koder se prav tako vidi morje, Trst, Istro, Breg in Kras ter 24 vasi.