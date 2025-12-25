Revnim in osamljenim bodo postregli božično kosilo

Tržaška skupnost svetega Egidija tudi letos pripravlja tradicionalno božično kosilo, danes se bo v Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču zbralo več kot 400 ljudi. V glavnem gre za ljudi na družbenem robu, revne, migrante in osamljene starejše ljudi. Kosilo jim bodo stregli prostovoljci skupnosti.

Dogodka se bodo udeležili tudi tržaški škof Enrico Trevisi, občinski odbornik za socialne zadeve Massimo Tognolli. Kot se za božič spodobi, bo udeležence prazničnega kosila obiskal tudi Božiček, ki bo vsakemu udeležencu izročil darilo. Pobuda znova potrjuje poslanstvo Skupnosti svetega Egidija. Slednja sledi načelu, da ne sme biti nihče pozabljen, še posebej ne na dan, ko slavimo mir in človeško bližino.