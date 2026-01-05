Režiser bo uvedel projekciji

Danes zvečer (ponedeljek) bo beneški režiser Damiano Michieletto v Trstu uvedel dve projekciji svojega celovečerca Primavera.

Prvič bo Michieletto publiko nagovoril ob 18.15 v kinu Ariston, drugič pa ob 19.15 v kinu Giotto. Primavera je Michielottov prvi film, v glavnih vlogah igrata Tecla Insolia ter Michele Riondino. Doslej je bil Michieletto prvenstveno poznan kot gledališki oziroma operni režiser.

Primavera se dogaja v začetku 18. stoletja v Benetkah, točneje v sirotišnici Ospedale della pietà. Tam usmerja osebje najbolj nadarjene varovanke v svet glasbe, orkester sirotišnice je eden od najbolj cenjenih na svetu. Protagonistka celovečerca je dvajsetletna violinistka Cecilia, ki je svoje celotno življenje preživela v beneški sirotišnici. Njen vsakdan za zaprtimi zapahi se popolnoma spremeni, ko jo obišče nov učitelj violine Antonio Vivaldi.