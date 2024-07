Ribiški praznik vabi tokrat na novo lokacijo

Ribiški praznik, ki se začenja jutri, se iz Ribiške hiše v osrčju Križa, kjer bodo v kratkem stekla obnovitvena dela, seli v Ribiški muzej. Na prireditvenem prostoru s krasnim pogledom na morje se bodo do ponedeljka zvrstile glasbene in druge prireditve, vse dneve bo, kot vedno, Športno društvo Mladina ponujalo gostom ribje specialitete. Praznik, ki bo doživel deveto izvedbo, je sad sodelovanja med kriškim športnim društvom, Ribiškim muzejem in zahodnokraškim rajonskim svetom.

Praznik bodo jutri odprli ob 18. uri, ob 21. uri bo koncert dalmatinskih pesmi v izvedbi moškega zbora Vesna pod taktirko Rada Miliča. V petek ob 18. uri bo Ajlin Visintin vodila slikarski ex tempore za otroke na temo ribic v akvarelu, nakar bo ob 21. uri nastopila klapa Semikanta. Sobotni program bodo popestrile Kriške ribice s koncertom z naslovom U’d Babce do Klanca (začetek ob 21. uri).

V nedeljo ob 18. uri bo na sporedu turnir v briškoli, sledil bo nastop pevske klape Solinar, praznik se bo zaključil v ponedeljek s koncertom orkestra, ki bo pod taktirkama Erika Zerjala in Alessandra Svaba izvajal glasbo različnih skladateljev. Koncertu so dali naslov Od Mozarta do Morriconeja.

Obiskovalke in obiskovalci Ribiškega praznika si bodo v času prireditve lahko ogledali Ribiški muzej. Ker je dostop z avtomobili do prireditvenega prostora zaradi ozkih ulic in pomanjkanja parkirišč zelo težaven, organizatorji naprošajo, da se vozila parkirajo v bližini kriškega spomenika ali pri nogometnem igrišču.