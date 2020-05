Riccardi: Rim podprl odločitev o bolniški ladji v Trstu

Vlada je po besedah podpredsednika deželne vlade FJK Riccarda Riccardija potrdila svojo podporo preselitvi bolniške ladje GNV Allegra v Trst, kjer jo bo zdravstveno podjetje Asugi uporabilo v zdravstvene namene. Ladja naj bi gostila največ 180 bolnikov, okuženih z novim koronavirusom. Riccardi je svojo odločitev zagovarjal v deželnem svetu, ki se je sestal v Vidmu (videozasedanje je bilo prejšnji teden zaradi tehničnih vzrokov neuspešno).

Zavrnil je kritike svojih političnih nasprotnikov in zatrdil, da gre za tehnično odločitev, saj so vse alternativne rešitve slabše. Med te je uvrstil športno palačo na Čarboli, kongresni center na četrtem pomolu, 14. in 15. nadstropje katinarske bolnišnice: preoblikovanje teh prostorov, v katerih bi lahko gostili 123 pacientov, bi stalo 7,9 milijona evrov, za usposobitev ladje za nastanitev 168 bolnikov za obdobje šestih mesecev pa bi odšteli 4,2 milijona evrov.

»Po naših izračunih bi nastanitev posameznega pacienta na krovu ladje stala 96 evrov na dan, v nastanitvenih objektih na tržaškem ozemlju pa 143 evrov dnevno,« je izjavil Riccardi. Napovedal je, da bodo na ladjo preselili bolnike, za katere v domovih za ostarele ne morejo zagotoviti primerne izolacije, obenem pa bodo uporabili tudi prosta mesta v dveh domovih, Igea in Mademar, v katerih je skupno na voljo sto postelj.