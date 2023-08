Nekdanje nacistično taborišče Rižarna je od ponedeljka zaprto za javnost. Zaradi močnih padavin, ki so se v ponedeljek znesle tudi nad Trstom, je namreč dvorišče Rižarne preplavila voda. To ni prvič in Občina Trst obljublja, da s podjetjem AcegasAmga išče ustrezno in dolgoročno rešitev. Medtem so na delu, da bi lahko jutri v Rižarni spet sprejemali obiskovalce.