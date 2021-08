Roberto Dipiazza z veliko prednostjo pred Francescom Russom

Aktualnemu županu Trsta Robertu Dipiazzi bi se lahko nasmihal nov mandat v »palači Cheba«, gre sklepati iz rezultatov ankete, ki jo je za RAI opravil konzorcij Opinio (anketa uradno še ni bila objavljena na spletni strani italijanske vlade). Zanj bi na lokalnih volitvah 3. in 4. oktobra glasovalo med 47% in 51% vprašanih, kar bi po oceni statistikov pomenilo, da bi desnosredinski županski kandidat, ki se poteguje za četrti mandat, lahko zmagal že v prvem krogu. Na drugem mestu je Dipiazzov glavni izzivalec Francesco Russo z liste Russo - Punto Franco, za katerega bi glasovalo med 34% in 38% volivcev, kandidatka Gibanja 5 zvezd Alessandra Richetti pa po najboljših napovedih lahko računa največ na 8% glasov (njen razpon sega od 4% do 8%). Županski kandidati manjših list bi skupaj prejeli med 7% in 11% glasov. Statistiki so ob koncu še zaključili, da zmaga Dipiazze v prvem krogu sicer še ni zanesljiva, pa ne toliko zaradi morebitnega dobrega uspeha glavnega izzivalca Russa, ampak zaradi možnosti, da bi Dipiazzi več glasov odgriznili županski kandidati manjših list.

Za komentar zadnje ankete, iz katere sicer ni jasno, koliko občanov Trsta je v njej sodelovalo, niti, katera lista bi dobila največ glasov, smo prosili glavne županske kandidate.

