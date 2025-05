Rojan ima novo, le napol zeleno območje

Dark Theme

V Rojanu - na območju, kjer je nekoč stal z visokim obzidjem obdan sedež prometne policije - je Občina Trst danes predala namenu prenovljeno območje s parkirno hišo, otroškimi jaslimi, igrali in prostorom za pse. S slovesnostjo, na kateri so nastopili otroci osnovne šole Tarabochia v družbi malčkov otroških vrtcev Isola dei tesori in Modri delfin z Grete, se je tako zaključila več kot dvajset let dolga prenova, ki jo je sicer načrtoval že Riccardo Illy med svojim županovanjem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Nova javna površina v Rojanu (FOTODAMJ@N)

»Rojanu smo podarili novo javno površino,« je pred predajo povedala Elisa Lodi, odbornica za javno infrastrukturo, ki je od leta 2017 spremljala uresničevanje načrta, »odprta je in dostopna vsem ter namenjena predvsem otrokom, družinam in starejšim občanom, s časom bo bolj zelena.« Dogodek je pritegnil pozornost številnih prebivalcev te četrti, predstavnike rajonskega sveta in druge politike, ki so na betonski ploščadi prisluhnili tudi deželnemu odborniku Pierpaolu Robertiju: »Primer urbane regeneracije nekoč zapuščenega območja sledi smernicam, ki si jih Dežela FJK tudi sama postavlja. Prebivalci imajo zdaj nalogo, da s smotrno uporabo novega prostora zaščitijo javno dobro.«

Prenovljeno območje v Rojanu so danes predali namenu (FOTODAMJ@N)

Tudi tržaški župan Roberto Dipiazza je pozdravil občinstvo in predal besedo predsedniku rajonskega sveta Gianluci Parisiju. »Ko je občina začela z načrtovanjem, sem obiskoval rojanski vrtec in že takrat sem pogrešal primeren prostor za skupnost. Danes se začenja novo poglavje s prenovljenim območjem, na katerem lahko nadaljujemo z grajenjem naše skupnosti,« je dejal Parisi. Prisotne in območje je blagoslovil domači župnik Andrea Mosca.

Otroška igrala na prenovljenem območju v Rojanu (FOTODAMJ@N)