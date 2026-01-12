Rojanske jasli na seji mestne vlade, ki ostaja enotna kljub trenjem

Po skoraj dveh letih političnih nesoglasij, obstrukcij v mestnem svetu in iskanja kompromisov je v občinski odbor vendarle prispel posodobljen predlog sklepa o modelu upravljanja novih rojanskih jasli. Kljub najnovejšim trenjem v mestni vladi, ki jih je s svojimi izjavami o delu kolegov sprožil pristojni za mestne finance Everest Bertoli, je odbor sprejel sklep, ki za jasli predvideva obliko zunanjega izvajanja vzgojno-izobraževalnih storitev. Do kompromisne rešitve so prišli po mesecih trenj tudi znotraj desnosredinske koalicije. Spomnimo, da so mestni svetniki Naprej, Italije odločno nasprotovali prvotni nameri, da bi rojanske jasli podelili v koncesijo, pri čemer bi koncesionar lahko privatiziral polovico od 66 predvidenih mest.

Seja odbora, na kateri so obravnavali tudi nekaj manjših predlogih sklepov, naj bi minila v mirnem vzdušju. Razprave o napetostih med odborniki Everestom Bertolijem, Giorgiom Rossijem in Michelejem Babudrom ni bilo. Bertoli je namreč v nedeljskem intervjuju za dnevnik Il Piccolo na precej neprimeren način kritiziral delo svojih dveh kolegov in ju obtožil pritoževanja. Njegove izjave so sprva razburile tudi župana Roberta Dipiazzo, ki pa je že dan kasneje skušal umiriti razmere. Zagotavljal je, da je koalicija enotna in da Bertolijevo osebno mnenje ni povzročilo krize v mestni vladi. Je pa na pomen previdnosti v političnem izražanju opozoril predsednika deželne vlade Massimiliano Fedriga, ki je desnosredinsko koalicijo pozval k enotnosti.