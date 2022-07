Rokopisi pozabljenega skladatelja tržaških korenin

Med zadnjimi leti 19. in prvimi 20. stoletja se je na dunajskem konservatoriju pri znanemu skladatelju Robertu Fuchsu učil študent iz družine tržaških korenin Bruno Morpurgo. Rodil se je leta 1875 v nekdanji avstrijski občini Atzgersdorf (danes skoraj v celoti del 23. dunajskega okrožja Liesing) in napisal simfoniji, kvarteta, glasbo za duo, trio in klavir, samospeve in psalm. Sledi njegovih partitur pa so se do pred kratkim popolnoma izgubile.

»Do njih smo prišli čisto slučajno,« je dejal Davide Casali, predsednik tržaškega društva Musica libera, ki si s projektom Le sinfonie ritrovate di Bruno Morpurgo prizadeva za odkrivanje pozabljenih skladateljev. »Kontaktiral me je Peter Morpurgo in mi povedal, da ima prijatelja z Dunaja, katerega dedek je bil za čas 1. svetovne vojne znan dunajski skladatelj. To je Helmut Morpurgo, ki nam je zaupal več kot sto let stare rokopise,« je včeraj v prostorih tržaškega judovskega muzeja Carlo in Vera Wagner razložil s podpredsednikom judovske skupnosti v Trstu Davidom Bellelijem.