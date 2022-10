V soboto je prišlo na Obalni cesti do nenavadnega ropa, v katerem so tatovi s svojim avtomobilom z vso silo trčili v vozilo 60-letnika. V moškega sta dva zamaskirana nepridiprava usmerila pištolo in zahtevala, naj jima da dragoceno uro. Preiskavo vodijo karabinjerji iz Nabrežine.

Pred nekaj dnevi je prišlo do podobnega ropa, saj so v Nabrežini napadli lastnika bara Walter iz Trsta, da bi mu ukradli dragoceno uro.