Rop se je končal s smrtjo: ubežnico ujeli na meji

Tržaški policisti so v sklopu izvajanja izrednega nadzora na nekdanjem mejnem prehodu Fernetiči aretirali državljanko Romunije, ki naj bi aprila lani v Berlinu z drugimi sostorilci oropala starejšega moškega. Ob tem je žrtev omamila s prepovedanimi drogami, 88-letnik je zaradi zastrupitve nekaj dni kasneje umrl v bolnišnici. Do aretacije je prišlo 9. avgusta, policija pa je novico razkrila danes.

Žensko, rojeno leta 2003, so policisti ustavili, ko se je iz Slovenije pripeljala v Italijo. Peljala se je v avtomobilu s francosko registrsko tablico, za volanom je sedel romunski državljan.

Med kontrolo osebnih dokumentov in prstnih odtisov ženske so policisti ugotovili, da je romunska državljanka v Nemčiji osumljena ropa v obteževalnih okoliščinah in uboja. Ugotovili so, da je nemška policija za njo razpisala mednarodno tiralico, zaradi česar so jo aretirali in odvedli v koronejski zapor. Obenem so sprožili postopke za njeno ekstradicijo v Nemčijo.