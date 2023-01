Rossetti začel sezono rekordno

»Minili so šele trije meseci od odprtja gledališke sezone, Stalno gledališke FJK - Il Rossetti pa že podira rekorde.« Predsedniku deželnega gledališča Francescu Granbassiju so se na današnjem srečanju z novinarji lesketale oči, ko je predstavil odlične rezultate, ki jih je teater od 11. oktobra lani zabeležil na različnih področjih.

Granbassi se je zaustavil najprej pri prihodkih, saj so samo med oktobrom in koncem decembra od vstopnic in abonmajev prešteli več kot 2,25 milijona evrov, »kar je krepko več od tega, kar je bilo pred pandemijo oz. včasih še ob koncu sezone se ni bilo mogoče pohvaliti s takimi ciframi.«

Poveden je tudi podatek o številu obiskovalcev – več kot 67 tisoč jih je prestopilo prag teatra v Drevoredu 20. septembra, kar – tako predsednik – je poplačalo trud, ki so ga vlagali skozi vse leto in tudi v obdobju pandemije, saj niso nikoli zaprli vrat. Kdo so obiskovalci? Povečini gre za zveste Tržačane, hvaležno publiko, po oceni Granbassija, veliko pa jih redno prihaja tudi iz širšega deželnega območja in ravno tako iz sosednjih dežel, ponudba pa zna privabiti tudi gledalce zunaj državnih meja.

