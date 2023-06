Rumeni dvorani namenili 250 tisoč evrov

Rumeni dvorani mestnega muzeja Revoltella bodo kmalu povrnili prvotni sijaj. Tržaška občina je namreč namenila 250 tisoč evrov njeni obnovi, potem ko so jo bili leta 2019 primorani zapreti. Iz okrašenega stropa je namreč pronicala voda, ki je pošteno poškodovala dragocene freske, štukature in lesene okvire.

»Čudovito dvorano smo morali zapreti, saj nismo vedeli, ali lahko premočeno podstrešje prenese težo okraskov na stropu,« je na srečanju z novinarji v muzeju povedala odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi, »javno bogastvo pa želimo povrniti mestu in obiskovalcem, zato smo v sodelovanju z deželo in zavodom za varstvo umetnostne dediščine objavili razpis in izbrali izvajalce del.« Z arhitektom Andreo Benedettijem je tako nastal načrt za hidroizolacijo strehe in restavriranje poškodovanih umetnin. Dela bo izvajalo podjetje Tecnica Restauri iz Benetk v največ 120 dneh. Začeli bodo prve dni julija, končali pa naj bi oktobra. »Iskreno upam, da se boste držali časovnice,« je predstavnikom podjetja rekel odbornik za kulturo Giorgio Rossi, »in da ne bo zamud, kot se dogaja z nekaterimi podjetij, ki domujejo pod Padom in bi morali že zdavnaj dokončati vsem dobro znana dela.« Rossi je s svojim stavkom namignil na še nedokončana dela v predoru pri Bombelju. Mestni muzej Revoltella, je dodal, je leta 2016 sprejel 25 tisoč obiskovalcev, leta 2022 pa 98 tisoč. »Porast obiskov pripisujemo bogati stalni zbiri, lepoti prostorov, predvsem pa pomembnim razstavam. Do septembra bo na primer na ogled Homaž Miroju, delamo pa na tem, da bi prihodnje leto pripeljali razstavo Van Goghovih del,« je napovedal Rossi in dodal, da bo prav zaradi morebitnega prihoda dragocenih slik potrebno nadgraditi varnostni sistem muzeja.