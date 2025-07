S 3,5 milijona evrov bodo povečali športni center Ervatti

Poletni rebalans Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki so ga deželni svetniki sprejeli v zgodnjih jutranjih urah, zaobjema nekatere zanimive postavke za Tržaško in tudi za slovensko narodno skupnost v Italiji. Med temi je 3,5 milijona evrov za izgradnjo nove telovadnice na območju športnega centra Ervatti, kjer domujejo razna slovenska športna društva. Denar bo prejela Občina Trst, lastnica objekta, ki se nahaja sicer v zgoniški občini, postavko pa je predlagala kar deželna vlada FJK.

»Vsi smo lahko zadovoljni s tem rezultatom,« je poudaril tržaški občinski svetnik Stefano Ukmar (DS), ki je pri tem posebej izpostavil zasluge odbornikov tam domujočega Športnega društva Kontovel. »Politika je prisluhnila potrebam ozemlja,« je zadoščeno dejal občinski svetnik, ki se je pred časom na tržaški občini zavzel za izgradnjo novega dela športnega središča Ervatti. Kdor je namreč spremljal premike v zvezi s proseškimi telovadnicami v zadnjih letih, dobro ve, da širitev športnega centra med Prosekom in Briščiki ni nova zamisel. »Potreba po delih je prišla na dan v pogovorih z več posamezniki,« je za Primorski dnevnik poudaril deželni svetnik in nekdanji tržaški župan Roberto Cosolini (DS). »Vedel sem tudi za stike med društvi in deželnim odbornikom za lokalno samoupravo Pierpaolom Robertijem,« je še pojasnil.

Cosolini je decembra lani vložil amandma k deželnemu proračunu za leto 2025, ki bi zagotovil financiranje za center Ervatti, ko mu je pristojni odbornik v deželni vladi Roberti zagotovil, da namerava centru itak nameniti sredstva. To se je naposled z rebalansom tudi zgodilo, ko je sama deželna vlada predlagala 3,5-milijonsko postavko za center Ervatti. Cosolini si zato ne pripisuje zaslug za uspešno financiranje projekta. »Odbornik bi denar verjetno namenil tudi brez mojih amandmajev, hotel pa sem usmeriti pozornost na to vprašanje,« je zaključil.