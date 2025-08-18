S čolnom po reki Timavi

Še do 15. septembra se je mogoče vkrcati na turistični čoln in odpluti po reki Timavi. Prva priložnost se ponuja že danes, ko bo ob 10.30 čoln odplul iz Ribiškega naselja najprej proti devinskim stenam in nato proti Štivanu po Timavi do njenega izliva. Tu se boste izkrcali, se sprehodili do cerkve sv. Ivana Krstnika, kjer si boste ogledali zgodovinsko uprizoritev z gledališčniki v rimskih kostumih pod vodstvom Adriana Giraldija. Izlet traja dve uri in obljublja poglobitev v zgodovino, naravo in botaniko. Prireja ga AIRSAC Europa. Udeležbo je treba predhodno potrditi pri uradih Ticket Pointa (Korzo Italia 9) ali 040 3498276.