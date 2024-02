S Krasa odhaja še en družinski zdravnik

Ne le pomanjkanje družinskih zdravnikov, tudi nestalnost njihove zaposlitve predstavlja za Kras in njegove prebivalce hud problem, kateremu že preveč časa ni videti rešitve. Iz ordinacij v Saležu in Nabrežini odhaja družinski zdravnik Luigi Grasso, ki bo svoje delovno obdobje zaključil v Tržiču. Tam bo končno pri 61 letih zaposlen za daljše obdobje in mu ne bo treba vsako drugo leto čakati na sporočilo zdravstvenega podjetja, ki ga obvešča, da se mora preseliti v drugo vas ali mesto.

»Problem je politika«

Grasso je bil pred leti začasno nameščen v ordinaciji v Saležu in Nabrežini, zato, je povedal, »se je od samega začetka vedelo, da bom prej ali slej odšel. Že avgusta lani me je zdravstveno podjetje preusmerilo v Gorico, a sem z vsemi močmi zahteval, naj me ne selijo. Zdaj pa je s tržiškega konca prišla ponudba za trajnejšo zaposlitev.« Zdravnik odhaja težkega srca, saj prisega na človeške odnose, ne pa na golo medicino. Nekoč, je povedal, je vse slonelo na treh figurah, županu, župniku in zdravniku. Slednji ni bil samo zdravnik, ampak oseba, s katero so družine in posamezniki imeli globlji odnos, pri kateremu so poiskali pomoč, ne samo zdravstveno. Iskreno si želi, da bi bilo še danes tako, a politična volja tega ne dovoljuje.

Zaskrbljeno pa spremlja dogajanje zgoniška županja Monica Hrovatin, ki ga je z uradnim pismom povabila, naj v dobrobit občank in občanov ne zapusti ordinacije. Županja je sicer že zdavnaj opozorila zdravstveno podjetje Asugi in njegovega generalnega direktorja Antonia Poggiano, da občani potrebujejo večjo kontinuiteto. Te pa sploh ni, predvsem zdaj, ko je družinskih zdravnikov dan za dnem manj in krčijo tudi število posvetovalnic. Med prebivalci, je dodala, zbirajo podpise, da bi priljubljenega zdravnika zadržali v saleški ordinaciji ob občinski knjižnici: »Skoraj tri leta po upokojitvi Igorja Guština, bi bil že skrajni čas, da nam zdravstveno podjetje dodeli zdravnika za nedoločen čas.«

Primanjkujejo tudi drugod

Da pacienti cenijo Grassov pristop je potrdil tudi devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, prav tako v stalnem stiku z vodstvom zdravstvenega podjetja: »Tudi pri nas primanjkujejo družinski zdravniki. Storitev, ki jo mora Asugi zagotoviti, je ključnega pomena za ohranjanje zdravja občanov, še zlasti starejših in družin z otroki. Naši ljudje potrebujejo stalen, dolgoročen stik z zdravniki, katerim zaupajo. Ni sprejemljivo, da jih vsakih nekaj let selijo stran.« Gabrovec je napovedal, da občina načrtuje preureditev ordinacij v Nabrežini, Sesljanu in Devinu ter ponovno odprtje ordinacije v Ribiškem naselju, kjer nameravajo sicer prenoviti tudi občinski vrtec in knjižnico.