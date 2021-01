S pogodbo za določen čas do nove življenjske priložnosti

Dvanajst pogodb za določen čas od treh do šestih mesecev za prav toliko žensk do štiridesetega leta. To je rezultat pobude, ki jo je dala tržaška občinska odbornica za enake zmožnosti Francesca De Santis in pri kateri sodelujejo še center proti nasilju nad ženskami GOAP, občinski urad za socialne zadeve in visoka šola ENAIP.

Ravno zavod ENAIP bo izobrazil dekleta in jih pripravil za delo v najrazličnejših občinskih uradih, kjer bodo delala za tri oziroma šest mesecev dvajset do trideset ur tedensko, za delo pa bodo dobila od 300 do 500 evrov plače. »Kljub težki situaciji, ki jo preživljamo, smo uspeli v sodelovanju z občinsko upravo dekletom dati možnost, da življenje ponovno vzamejo v svoje roke. Zamisel sem sicer dobila že med prvim popolnim zaprtjem, končno pa smo jo uspeli uresničiti in to težko leto 2020 zaključiti s pozitivno novico, polno sreče in upanja,« je priznala odbornica De Santis, ki je poudarila, da je tržaška občina kot edina občina v deželi črpala denar iz Evropskega sklada za socialne zadeve, kar je omogočilo izvedbo te akcije.

Dvanajstim dekletom, ki bodo sodelovala pri pobudi, je zaradi takih ali drugačnih razlogov že sledila socialna služba, kar polovica pa jih prihaja iz centra za boj proti nasilju nad ženskami GOAP, ki je pohvalil pobudo in poudaril pomen ponovnega vključevanja žensk, žrtev nasilja, v družbo skozi službo, ki jim bo omogočila finančno stabilnost. Izobraževanje, delo in osebna rast so namreč, kakor je bilo ugotovljeno, ključni dejavniki za ponovno vključitev žensk v družbo. Prvih nekaj pogodb je bilo sicer že podpisanih, dekleta so bila zaposlena v centru za mlade Toti pri Sv. Justu.