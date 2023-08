»S premoženjem Doma so se reševale težave drugih podjetij«

Marca lani je tržaška nepremičninska družba Dom dobila novo vodstvo. Na njeno čelo je prišel Igor Tomasetig, v upravni odbor so bili imenovani še Paolo Mahorčič, Alan Oberdan in Tanja Vessel. Tomasetig je takrat napovedal, da si bo novi upravni odbor vzel čas in preučil položaj družbe. Znano je namreč, da bremeni Dom nemajhna zadolženost, zaradi katere še pluje po razburkanih vodah.

Pred kratkim je imela družba skupščino, na kateri so članom prikazali stanje. Odobritev bilance za poslovno leto 2022 pa so prenesli na september. Ker je usoda Doma povezana tudi z usodo nekaterih sedežev slovenskih društev in organizacij na Tržaškem, smo premor med dvema skupščinama izkoristili za pogovor s predsednikom Igorjem Tomasetigom.

Vzeli ste si čas. Pregledali ste stanje in pripravili bilanco. Kakšna je slika?

Na podlagi analize poslovanja smo za družbenike pripravili poročilo, ki so ga že prejeli. Podrobne vsebine ne moremo predstaviti javnosti, saj je poročilo notranje narave. Lahko pa povem, da smo ugotovili, da so se s premoženjem družbe Dom v manjšini reševale likvidnostne in finančne težave drugih podjetij – na škodo družbe Dom. To škodo še ocenjujemo. Lahko tudi zatrdim, da je »odplavalo« precej milijonov evrov. Brez povzročene škode družba Dom ne bi imela likvidnostnih težav in bi nemoteno opravljala svoje poslanstvo, zaradi katerega je nastala.

Analiza poslovanja je zaključena?

Zaključili smo preliminarno analizo poslovanja zadnjih desetih let. Nekatere vidike bomo še dodatno poglobili. Analiza pa je bila ovirana, ker po nastopu nove uprave enega dela dokumentacije, relevantne dokumentacije, ni bilo več na sedežu družbe.

Kako resna je kriza Doma?

18. marca lani je prišlo v grupaciji Dom do korenite spremembe v vodstvenih organih. Prejšnji upravitelji so se umaknili. Do normalne primopredaje poslov ni prišlo in v družbi smo dobili kaotično stanje, saj, kot rečeno, je zmanjkala pomembna dokumentacija o poslovanju. Bančni računi so bili prazni, odnosi z bankami in nekaterimi dolgoletnimi manjšinskimi poslovnimi partnerji pa napeti. Zavihali smo si rokave in se lotili, korak za korakom, reševanja težkega stanja, ki smo ga podedovali.