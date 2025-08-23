S prenovljenim skeletom bo brazdasti kit zaživel novo življenje

V laboratorijih Univerze v Padovi v teh tednih poteka, kost za kostjo, rekonstrukcija okostja brazdastega kita, ki se je avgusta lani zagozdil pod pomolom turističnega pristana pri Miljah in poginil. O laboratorijskem postopku, ki bo omogočil ohranitev ostankov te redke in ogrožene živali, poroča Miramarski morski rezervat. Njegovi sodelavci so namreč pred dobrim mesecem z morskega dna rešili ostanke 10-metrskega kita in jih izročili veterinarski službi univerze v Padovi. Vsaj delno sestavljeni skelet bodo oktobra razstavili v okviru regate Barcolana, kasneje pa v kakem muzeju.

»Prvi korak predstavlja čiščenje kosti s hidravličnim čistilcem,« so delo v laboratoriju v Padovi opisali v Miramarskem morskem rezervatu. S čiščenjem so tako odstranili organske ostanke in najdene kosti vrnili v naravno stanje. Opozorili so, da je bela barva naravna barva kosti in da niso pri čiščenju uporabili nobenih belilnih sredstev. Očiščene kosti bodo nato pregledali, da bi ugotovili, ali so ostanki popolni in kaj bo treba še poiskati na dnu Tržaškega zaliva oziroma morda rekonstruirati s 3D-tiskalnikom. Skelet brazdastega kita bo tako ne le pričal o izjemni prisotnosti v zalivu, ampak bo tudi orodje za znanstvene raziskave in kulturno rast, so prepričani v rezervatu.

Brazdasti kit (Balaenoptera physalus) je druga največja žival na planetu (samica lahko doseže tudi 25 metrov dolžine) in največja v Sredozemskem morju. Živalska vrsta je ogrožena. V Tržaškem zalivu jo je redko opaziti, nazadnje so jo videli leta 2014.