S skupnimi močmi do lepših zelenih območij pri Sv. Jakobu in Magdaleni

Sv. Jakob in Sv. Marija Magdalena Trstu v potrebujeta zelena območja in javne prostore, namenjene socialnim dejavnostim, kjer se lahko skupnost srečuje in ustvarja dobre prakse za izboljšanje kakovosti življenja. Tako se je včeraj predstavila nova delovna skupina Falische (Iskre v tržaškem narečju), ki združuje aktivne občanke in občane iz odborov Sv. Jakob in Maddalena vive, združenje za vključevanje oseb s posebnimi potrebami CEST, Skupnost San Martino al Campo in izobraževalni zavod CIOFS.

Mreža je nastala, da bi se skupnost učinkovito odzvala na občinski projekt Scintille (Iskre v italijanščini), ki ponuja možnost participativnega načrtovanja ureditve javnega prostora. Tržaška občina ga je s pomočjo Dežele Furlanije - Julijske krajine zagnala, da bi prebivalce vključila v načrtovanje morebitne obnove urbanistične ureditve na točno določenih mestih in s tem ugoditi željam oziroma potrebam skupnosti.

Pet zanemarjenih območij

V projekt je vključenih pet območij pri Sv. Jakobu in Magdaleni, to so nekdanji občinski prostori v Ulici Caprin, območje, kjer je nekoč delovala dezinfekcija v Ulici Marenzi, zunanji del dnevnega centra Marenzi ter ljudska vrtova Basevi v Ulici San Giacomo in Monte ter Pincherle na Reški cesti. Omenjeni kraji potrebujejo temeljito preureditev.