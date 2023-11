S stalnim trilateralnim sodelovanjem do varnosti

Italija, Slovenija in Hrvaška želijo krepiti trilateralno sodelovanje na področju varnosti s formaliziranjem delovanja mešanih patrulj oz. brigad za nadzor meje ter uvedbo koordinacijskih policijskih centrov, pa tudi s tem, da trilateralni format sodelovanja postane stalnica, tudi z rednim srečevanjem in izmenjavo informacij med direktorji policij vseh treh držav.

Nadzor notranjih meja pa bo trajal, dokler se ne bo zmanjšala grožnja terorizma, pri čemer jo želijo na italijanski strani okrepiti in razširiti tudi na maloobmejne prehode tako s prilivom novega osebja kot z logističnimi in tehnološkimi rešitvami. To izhaja iz današnjega srečanja na tržaški prefekturi med notranjimi ministri Italije, Slovenije in Hrvaške Matteom Piantedosijem, Boštjanom Poklukarjem in Davorjem Božinovićem. Današnje srečanje, so ministri dejali novinarjem, predstavlja začetek nekega sodelovanja, predvidena so tudi nova srečanja na ministrski ravni v Sloveniji in na Hrvaškem. Cilj je vsekakor zagotoviti varnost tako državljanom vseh treh držav kot tudi na splošno državljanov Evropske unije, zato bi želeli okrepiti nadzor zlasti na zunanjih mejah EU, npr. z uporabo Frontexa.

Dosedanji nadzor na notranjih mejah ni povzročil večjih težav obmejnemu prebivalstvu in čezmejnim delavcem, je bilo še rečeno. Italijanski varnostni organi so v prvih desetih dneh pregledali skoraj 19.000 oseb in okoli 10.000 vozil, pri čemer so ustavili okoli 300 tujih državljanov, aretirali deset oseb zaradi spodbujanja ilegalnega priseljevanja in ovadili 35 oseb zaradi drugih kaznivih dejanj, doslej so zavrnili tudi 220 ilegalnih migrantov. Slovenski organi so zaradi suma terorizma ustavili dve osebi, mešane slovensko-hrvaške patrulje pa so v teku svojega delovanja prijele okoli 500 tihotapcev, ki so skušali čez mejo prepeljati okoli 26.000 ljudi. Glede mešanih patrulj pa ni izključeno, da bi jih v prihodnje za nadzor slovensko-italijanske oz. slovensko-hrvaške meje sestavljali policisti vseh treh držav.