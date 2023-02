S steklenico ga je udaril po glavi

Tržaški kvestor je zaradi vzpostavljanja reda in varnosti za 12 dni zaprl bar Aisha v Ulici Rismondo. Dne 5. februarja zvečer je namreč pred lokalom prišlo do pretepa, zaradi česar so morali posredovati policisti in zdravstveno osebje službe 118.

45-letnega italijanskega državljana je vidno vinjeni 39-letni kolumbijski državljan s steklenico udaril po glavi, zaradi česar so 39-letnika ovadili.

Policijska kontrola v lokalu, ki ga vodi 38-letni senegalski državljan, pa je pokazala, da se predvsem v večernih urah tam zbirajo vinjene osebe, ki se večkrat obnašajo nasilno in so nevarne za javni red in varnost.