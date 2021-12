S stene zgrmela 20-metrska plošča

Pred enim letom se je iz devinskih sten zrušil skalnati Klobuk, v teh dneh pa je delno v morje in delno na kopno zgrmela kamnita plošča, ki je sestavljala eno izmed treh Malih plošč rezervata.

Na zrušenje je na Facebook strani Misteri & meraviglie del Carso opozoril domačin Vladimir Mervic, poznavalec devinske obale in njenih sten. »Nov plaz na Stienah, kakršnega ne pomnim,« je povedal Mervic, »je nastal na točki, kjer je bila nekoč prva plezalna stena. S pečine se je staknil okrog dvajset metrov visok in osem do deset metrov širok kamen, ki je v nekaterih točkah debel več kot en meter.« Mervic je dodal, da je plaz odnesel s sabo nekaj dreves in zdrsnil po 70 metrov visoki steni do morja in kopnega.

Plaz je nastal pod Rilkejevo potjo, ki poteka nad naravnim rezervatom in Sesljanskim zalivom. Strme skale so podvržene naravni eroziji, ki pogosto povzroča večje in manjše plazove. Zato je dostop oz. plezanje na stenah že vrsto let prepovedano, na Rilkejevi poti pa je prepoved označena.

»Pristojna služba preverja stanje ograj vsak drugi dan, tudi nadzor nad območjem je pogost,« je dejal devinsko-nabrežinski občinski odbornik Massimo Romita, ki je sicer v teh dneh sledil dogajanju od doma, kjer v izolaciji (brez hujših simptomov) preboleva covid-19. »Območje skrbno nadzoruje tudi obalna straža. Nevarnosti za človeka, ki sledi prepovedim, naj ne bi bilo,« je še dodal Romita.

Občina medtem pripravlja novo informativno gradivo o naravnem rezervatu in varnem ogledu devinskih sten. Apnenec, ki je izpostavljen zraku in padavinam, se namreč razkraja, topi in, kot se je zgodilo tudi v tem primeru, lomi. Pokončne skalne plasti in skalnati stolpi nad obalo so zatorej naravno podvrženi plazovom. Melišča, ki so nastala med apnenčastimi stenami, so vidni rezultat krušenja zgornjih skal.