S teranom nazdravilo 300 ljudi

Številni obiskovalci so že v popoldanskih urah stopili do recepcije in pred vhodom v začasno razstavišče prejeli vsak svoj kozarec z razpoznavnim napisom Teranum. Marsikdo ga bo hranil na domači polici ob zbirki čaš preteklih festivalov. Vinarji so že v pritličnih prostorih pripravili dobrodošlico s črno kapljico, izdelano po tradicionalni metodi in znanjem, ki je danes potrebno za pripravo vrhunskega vina. »Naša vina so se v dvajsetih letih zelo spremenila. Nekoč je bila domača kapljica komajda zadovoljiva, danes pa so vinarji zelo pozorni na celoten postopek in pridelujejo visoko kakovostna vina,« je svoje mnenje delil s Primorskim dnevnikom Silvano Močilnik, somelier in član združenja ONAV. Prav tako navdušena nad dogajanjem je bila Katja Dolhar, ki festival obiskuje predvsem zato, »ker na primeren način in v izredni lokaciji promovira ozemlje in njegove proizvajalce«.

Rdeča vina s tržaškega in goriškega konca so včeraj po dveh letih in pol spet stala pod žarometi znanega festivala Teranum. Prireditev, ki je zaživela v kongresnem središču sesljanskega naselja Portopiccolo, kjer so se na dveh nadstropjih predstavili vinarji z obeh strani nekdanje meje ter gostje iz Apulije, je obiskalo 300 ljubiteljev vina.

Njihov trud je namreč pred očmi vseh, ki v enem požirku okusijo rezultat večletnih raziskovanj, poskusov, predvsem pa strasti in ljubezni do domače zemlje. »Dve ali več let starano vino v lesu skoraj diši po kadilu,« je povedal obiskovalec z Goriške, ki je sicer stopil pred stojnico rojaka kmetije Castelvecchio, »ker dobro vem, kako to vino nastaja«. Z velikim trudom – tako kot Zidarichev, Škerkov, Skerljev, Budinov, Miličev in Miličev Zagrski, Ostrouškin, Cacovičev, Sancinov, Grgičev, Kocjančičev, Merlakov, Lenardonov in Boletov teran ter druga vina. Nekateri, na primer Andrej Škerlj s kmetije Bajta, se preizkušajo tudi z rozé različico. Že znan je na primer TerraRoza iz leta 2018.

Iz Slovenije je bilo letos videti nekaj novih, mlajših vinarjev, večina pa je na festivalu že dobro poznana. Iz različnih vasi slovenskega Krasa in obale so se včeraj predstavili Vina Slamič - Perinova Kmetija, Vina Štoka, Vinska klet Orel, Vina Vrabec, Vinakras, Vinska klet Štok, Čotova klet, Vina Čotar, Tavčar Emil in Ken, Vinarstvo Rebula, Vinogradništvo Širca-Kodrič, CV-Colja Vino in Renčel boutique wines.